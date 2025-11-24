Große Rauchwolke bei Freizeitland Geiselwind – schrottreife Wohnanhänger abgebrannt

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Am Samstag brannten vier alte Wohnanhänger auf einem Campingplatz nahe des Freizeitparks Geiselwind ab. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden geht gegen null.

Gegen 13:15 Uhr gerieten insgesamt vier schrottreife Wohnanhänger auf dem Gelände des Campingplatzes der Saisonarbeiter des Freizeitlandes Geiselwind aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Wohnanhänger waren unbewohnt, aber zum Frostschutz mit Strom versorgt. Es wird daher ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

Aufgrund der gut sichtbaren Rauchsäule kam es zu zahlreichen Meldungen bei Polizei und Feuerwehr. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Sachschaden wird sehr gering eingeschätzt.