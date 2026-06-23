„Große Theaterfamilie“: vhs Volkach startet in die neue Spielzeit
VOLKACH – Die beliebten Theaterfahrten der vhs Volkach gehen in die neue Spielzeit 2026/27. Da sich die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten seit 2024 mehr als verdoppelt hat, sind nur noch wenige Restplätze verfügbar. Anmeldungen sind noch bis zum 31. Juli 2026 möglich.
„Auf zu neuen Ufern“ – Das Programm
Die neue Spielzeit des Mainfrankentheaters Würzburg steht unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“. Das abwechslungsreiche Programm bietet:
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Klassiker & Oper: „Nabucco“, „Tannhäuser“ sowie Büchners „Leonce und Lena“.
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Unterhaltung & Tanz: „Club Las Piranjas“ (nach Hape Kerkeling), interaktive Komödien sowie ein Tanztheaterabend zu Musik von Chopin.
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Auftakt: Start ist am 17. Oktober 2026 um 19:30 Uhr mit dem Schauspiel „Von drei Millionen Drei“ im Kleinen Haus.
Das vhs-Konzept: Mehr als nur Kultur
Ringleiterin Marion I. Gieseler betont den Gemeinschaftsaspekt der Fahrten. Neben dem Komfort des Bustransfers bietet sie eine persönliche Einführung zu jedem Stück an, die den Fokus auf menschliche und emotionale Aspekte legt, um auch Gelegenheitsbesucher abzuholen. vhs-Leiterin Sigrid Klemenz unterstreicht den Alleinstellungscharakter dieses Angebots in der Region, das Menschen zusammenbringen soll.
Vorteile des vhs-Abonnements
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Komfort: Bequemer Bustransfer direkt nach Würzburg.
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Sicherheit: Feste Sitzplätze bei jeder Vorstellung.
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Flexibilität & Preis: Günstigere Eintrittspreise gegenüber Einzelkarten, Übertragbarkeit der Karten an andere Personen sowie Ermäßigungen für Menschen mit Schwerbehindertenausweis.
Anmeldung und Kontakt
Interessierte sollten sich aufgrund der hohen Nachfrage zeitnah melden.
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Telefon: 09381 / 401141
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Internet: www.vhs-vo-geo.de
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