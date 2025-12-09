Großeinsatz der Feuerwehr – Brand in Einfamilienhaus

SULZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Samstagfrüh kam es in einem Anwesen in der Wilhelm-Behr-Straße zu einem Brand. Personen wurde nicht verletzt Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro. Die Polizei Gerolzhofen hat noch vor Ort Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Samstag, gegen 05:16 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand eines Einfamilienhauses mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften verlegte daraufhin unmittelbar in die Wilhelm-Behr-Straße. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gerolzhofen, Alitzheim, Sulzheim und Grettstadt waren mit über fünfzig Einsatzkräften vor Ort und bekämpften die Flammen welche sich in zwei Zimmern des Anwesens ausgebreitet hatten. Ersten Erkenntnissen zu folge, wurde der Brand durch einen Holzofen ausgelöst. Der Gesamtschaden an dem Objekt wird auf 20.000 Euro geschätzt.