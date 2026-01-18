Auto IU

Großeinsatz der Feuerwehr – Dachstuhl in Vollbrand

18. Januar 2026Letztes Update 18. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Straße An der Mehle zu einem Dachstuhlbrand. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz.

Gegen 5:55 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle eine Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl eines Anbaus bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte ein Übergang auf das Wohngebäude verhindert werden.

Zur Brandbekämpfung waren über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Kripo Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Gegenwärtig wird von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

