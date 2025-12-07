Großeinsatz der Feuerwehr – Terrasse und mehrere Balkone in Flammen

FRAMMERSBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Samstagfrüh gerieten eine Terrassenkonstruktion und zwei Balkone in Brand. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Samstag, gegen 07:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand eines Mehrfamilienhauses mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften verlegte daraufhin unmittelbar in den Mehrlichweg. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit über hundert Einsatzkräften vor Ort und bekämpften die Flammen. Eine Holzkonstruktion aus einer Terrassenüberdachung und mehreren Balkonen sowie der Dachstuhl des Gebäudes wurden durch die Flammen beschädigt. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an dem Objekt wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei kam vor Ort und beschlagnahmte den Brandort. Ermittlungen zur Brandursache und zur exakten Schadenshöhe wurden eingeleitet.