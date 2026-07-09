Großeinsatz nach Schülerhinweis – Polizei gibt Entwarnung

WÜRZBURG, OT LENGFELD – Die Mitteilung einer Schülerin über eine mutmaßlich bewaffnete Person hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen gibt es jedoch keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohungslage. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 08:05 Uhr meldete eine Schülerin, an der Bushaltestelle „Ökumenisches Zentrum“ einen Mann mit einer Waffe gesehen zu haben. Dieser sei in Richtung des Spielplatzes an der Kürnachtalhalle gelaufen. Außerdem habe das Mädchen ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen.

Mehrere Streifen der Polizei Würzburg-Stadt rückten sofort aus. Da sich in unmittelbarer Nähe mehrere Schulen und Kindergärten befinden, waren dort zahlreiche Einsatzkräfte präsent. Die eingeleitete Fahndung nach dem beschriebenen Mann verlief jedoch ohne Ergebnis. Weitere Hinweise aus der Bevölkerung gingen nicht ein.

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Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten eine Patronenhülse. Nach Einschätzung des Bayerischen Landeskriminalamts handelt es sich dabei um eine Treibladung für eine Softair-Pistole. Ob diese mit den Angaben der Schülerin in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine Gefahrensituation an der Bushaltestelle oder an einer anderen Örtlichkeit im Stadtgebiet. Die Polizei nimmt die Schilderung der Schülerin dennoch ernst und untersucht den Vorfall sorgfältig.

Die Polizei appelliert zudem, keine Spekulationen über WhatsApp oder soziale Netzwerke zu verbreiten und ausschließlich gesicherte Informationen der Polizei weiterzugeben.