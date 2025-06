Großeinsatz nach Verpuffung in Klinik – Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Mittwochvormittag löste eine Verpuffung in einer Klinik am Pleicherwall einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Das Ereignis, das sich im Bereich eines Batteriespeichers ereignete, führte zur Evakuierung von rund 140 Personen. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Gegen 10:15 Uhr schlug die Brandmeldeanlage der Klinik Alarm. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und stellten fest, dass es im Keller des Gebäudes zu einer Verpuffung im Bereich eines Batteriespeichers gekommen war. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt.

Der betroffene Bereich wurde von den Einsatzkräften abgesperrt und der Verkehr in der Innenstadt umgeleitet. Neben dem Batteriespeicher wurden auch angrenzende Türen beschädigt. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude noch bis in den Nachmittag hinein. Die genaue Schadenshöhe sowie die Ursache der Verpuffung sind weiterhin unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchung.