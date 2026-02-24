Großer Andrang beim Wirtshaussingen der Heidenfelder Wirtshausmusikanten
GRAFENRHEINFELD – Der Saal im Haus der Begegnung war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Heidenfelder Wirtshausmusikanten zum gemeinsamen Singen einluden. Die Veranstaltung erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit und lockte auch dieses Mal zahlreiche Besucher an, die die Freude an traditionellen Volksliedern und Wirtshausklassikern teilten.
Organisator Walter Kaspar sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Abends, der durch ein besonderes Detail bestach: Eine historische Kirchenliedertafel zeigte den Gästen jeweils die nächsten drei Lieder an.
Diese charmante, stromlose Methode sorgte dafür, dass jeder im Raum stets wusste, welcher Klassiker als Nächstes angestimmt wurde.
Die Stimmung war von Beginn an hervorragend, wobei kräftiges Mitsingen, Schunkeln und Lachen im Vordergrund standen.
Dabei ging es den Teilnehmern weniger um musikalische Perfektion als vielmehr um das Gemeinschaftserlebnis und die Pflege der gelebten Volksmusik.
Das Wirtshaussingen hat sich mittlerweile fest im Veranstaltungskalender etabliert.
Die Heidenfelder Wirtshausmusikanten sind mindestens zweimal jährlich in Grafenrheinfeld zu Gast, während zusätzlich alle vier Wochen Singabende in Heidenfeld stattfinden.
Der enorme Zuspruch bestätigt den Wunsch der Gäste nach einer Fortführung dieser geselligen Tradition.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!