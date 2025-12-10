Großer Ansturm auf die Schonunger Weihnacht
SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Schonungen verwandelte sich am zweiten Advent in ein Weihnachtswunderland, das in diesem Jahr von der Mainpost zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte der Region gekürt wurde. Die 32. Schonunger Weihnacht lockte zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an und bestach durch ihr besonderes Flair, das bereits seit dem Sommer vorbereitet wurde.
Bürgermeister Stefan Rottmann begrüßte zur Eröffnung viele Besucher, darunter auch Landrat Florian Töpper. Rottmann erinnerte an die Entwicklung des Marktes zu einem der schönsten in Mainfranken und dankte den Standbetreibern, vielen Vereinen und Ehrenamtlichen, die den Markt so besonders machten.
Besondere Highlights
Ein Alleinstellungsmerkmal der Schonunger Weihnacht sind die Lichtinstallationen, die bei Einbruch der Abenddämmerung ihre volle Pracht entfalten, darunter der mit tausenden LEDs verzierte, große Schriftzug „Schonungen“ an der Hauptstraße und das Sternenzelt am Ortseingang.
-
Weihnachtsbaum: Der prächtige Christbaum, eine Serbische Fichte, gestiftet von Familie Woelki aus Schweinfurt, überragte das Rathaus bei weitem. Die Spender erhielten als Dankeschön eine Runde Glühwein von Bürgermeister Rottmann.
-
Atmosphäre: Eine wohlige Stimmung wurde durch Fackeln am Bach, warme Licht-Spots an den Hausfassaden sowie den Duft von Punsch, Glühwein und Plätzchen erzeugt.
-
Bauhof: Der Bauhof sorgte rund um den Christbaum mit gemütlichen Sitzgelegenheiten an Feuerschalen und Feuertonnen für Behaglichkeit.
-
Bühnenprogramm: Die Hauptbühne am Rathausplatz bot musikalische Unterhaltung durch die X-Mas-Swingers und heimische Blaskapellen. Besondere Auftritte hatten die Kindergartenkinder der Liborius-Wagner-Kindertagesstätte und Katrin’s ZumbaKids. Im Rathaussaal las Claudia Scheuring von der Bibliothek Weihnachtsgeschichten.
-
Nikolaus: Ein Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der alle Kinder mit süßen Leckereien beschenkte.
Bürgermeister Rottmann dankte abschließend dem Team im Rathaus und Bauhof, insbesondere Jule Köblitz von der Gemeinde für die federführende Organisation des Marktes. Die Besucher zeigten sich durchweg beeindruckt von der Veranstaltung.
