Großer Applaus für kleine Stars: Gelungene Premiere der neuen Geldersheimer Kinder-Theatergruppe
GELDERSHEIM – In Geldersheim ist ein lang ersehntes Kulturprojekt erfolgreich auf die Bühne gebracht worden: Die neu gegründete Kinder-Theatergruppe feierte ihre feierliche Premiere. Trotz einer wetterbedingten Zwangsumplanung spielten sich die jungen Nachwuchstalente im vollbesetzten Saal des Fränkischen Hofes auf Anhieb in die Herzen der Zuschauer.
Eigentlich hätte das Premierenstück als Open-Air-Highlight beim traditionellen Lagerhausfest stattfinden sollen. Da das Sommerwetter jedoch kurzfristig nicht mitspielte, disponierten die Verantwortlichen kurzerhand um. Die Verlegung in den Saal des Fränkischen Hofes erwies sich als echter Glücksfall: Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, was für eine fantastische Theateratmosphäre sorgte.
Kasper und die Jagd nach dem Geburtstagskuchen
Auf dem Spielplan stand das unterhaltsame Kurzstück „Kasper und der gestohlene Geburtstagskuchen“ aus der Feder von Christian Ziegler. Mit sichtbarer Spielfreude, einer gehörigen Portion Witz und großem Mut füllten die jungen Schauspieler ihre Rollen mit Leben.
Das Ensemble bestand aus den Geldersheimer Nachwuchstalenten:
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Maximilian Hoffart
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Gabriel Neubauer
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Johanna Pfister & Maria Pfister
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Clara Rödemer & Clea Rödemer
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Elisabeth Then
Gemeinsam fieberten die Schauspieler und das Publikum – vor allem die vielen kleinen Gäste in den vorderen Reihen – der Auflösung entgegen: Würden Kasper und Seppel den dreisten Kuchendieb rechtzeitig entlarven? Nach einem packenden und lustigen Finale bedankte sich das Publikum mit stürmischem, anhaltendem Applaus für die tolle Leistung.
Ein starkes Team hinter den Kulissen
Der fulminante Premierenerfolg ist das Ergebnis wochenlanger, intensiver Probenarbeit. Hinter den Kulissen zog ein engagiertes Organisationsteam die Fäden. Unter der Regie und Gesamtleitung von Margot Neubauer sowie mit der tatkräftigen Unterstützung von Ilona Hoffart, Bettina Pfister und Christina Rödemer wurde das Projekt in den vergangenen Monaten realisiert.
Der gelungene Einstand hat eindrucksvoll bewiesen, dass die neue Kindertheatergruppe eine echte Bereicherung für das Geldersheimer Kulturleben ist und Lust auf viele weitere Stücke macht.
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