Großer Blaulichttag am 28. September in Gerolzhofen: Leistungsschau von Polizei, Feuerwehr, THW, BRK, DLRG und Bundeswehr
GEROLZHOFEN – In Gerolzhofen findet am Sonntag, den 28. September 2025, von 11 bis 17 Uhr ein großer Blaulichttag statt, bei dem sich Hilfs- und Rettungsdienste gemeinsam präsentieren. Die Veranstaltung, an der sich unter anderem die Polizei, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW) und das Bayerische Rote Kreuz (BRK) beteiligen, ist in diesem Jahr deutlich größer als in den Vorjahren.
Neben der Landespolizei wird auch die Bundespolizei vor Ort sein, die über ihre Arbeit informiert und einen Sporttest anbietet, der auch für Interessierte zugänglich ist. Außerdem können die Besucher in einem Hubschraubersimulator das Gefühl des Abhebens erleben. Die Feuerwehr und das THW stellen ihren Fuhrpark sowie ihr Einsatz-Equipment vor. Die Bundeswehr kommt mit sechs bis acht Fahrzeugen und einem Karrieretruck. Das Rote Kreuz wird ebenfalls mit mehreren Einheiten und einer Feldküche vertreten sein.
Aufgrund des größeren Umfangs der Veranstaltung werden am 28. September die Dreimühlenstraße (zwischen der Kreuzung zur Frankenwinheimer Straße und der evangelischen Kirche) sowie die Nördliche Allee (von der Kreuzung zur Dreimühlenstraße bis zur Alitzheimer Straße) gesperrt. Der zentrale Kreuzungsbereich zwischen der Kirche und der städtischen Waage dient als Eventfläche.
Die offizielle Begrüßung durch Landrat Florian Töpper und Bürgermeister Thorsten Wozniak ist für 13 Uhr angesetzt. Anschließend finden stündlich Vorführungen statt. Für das leibliche Wohl wird mit Gegrilltem, Steckerlfisch, Braten und einer Kaffeebar gesorgt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!