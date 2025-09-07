Großer Fahndungserfolg der bayerischen Ermittlungsbehörden: Entflohener Straftäter wieder zurück in Psychiatrie Erlangen
ERLANGEN – Ein kürzlich aus der forensischen Psychiatrie in Erlangen entflohener Straftäter ist nach einer umfangreichen Fahndung in Kolumbien festgenommen und nach Deutschland zurückgebracht worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich lobten die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und die vorbildliche internationale Zusammenarbeit der beteiligten Ermittlungsbehörden.
Justizminister Eisenreich dankte insbesondere den Strafverfolgungsbehörden, darunter der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg und der Staatsanwaltschaft Ansbach, für die herausragende Fahndungsarbeit. Er betonte, dass der Verurteilte dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen bayerischer Justiz und Polizei wieder in einer geschlossenen Abteilung untergebracht sei. Innenminister Herrmann lobte die akribische Arbeit der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen und der Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes, die den Flüchtigen im Ausland ausfindig machten.
Der Straftäter war am 16. August 2025 nach einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang nicht in die forensische Psychiatrie zurückgekehrt. Unverzüglich wurde ein internationaler Haftbefehl erwirkt und die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dank der engagierten und zeitintensiven Ermittlungsarbeit gelang es den Zielfahndern des Bayerischen Landeskriminalamtes, den Mann in Kolumbien zu lokalisieren.
Mit Unterstützung eines Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes und der kolumbianischen Polizei konnte der Straftäter knapp zwei Wochen nach seiner Flucht festgenommen werden. Er wurde heute nach Deutschland überführt und unverzüglich in die geschlossene Abteilung der forensischen Psychiatrie in Erlangen verbracht.
