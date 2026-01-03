Großer Gewinn beim PS-Sparen: 10.000 Euro für Kundin der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
HASSFURT – Rechtzeitig zum Jahresausklang durfte sich Sylvia Geubig aus Haßfurt über einen Geldsegen in Höhe von 10.000 Euro freuen. Die Kundin der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge sicherte sich bei der Dezember-Auslosung der Lotterie „PS-Sparen & Gewinnen“ den Hauptgewinn. Im Kundenzentrum Haßfurt nahmen sie und ihr Berater Marco Kitzinger die frohe Botschaft entgegen, die den Abschluss des Jahres 2025 mit einer besonderen Überraschung krönte.
Sylvia Geubig nimmt bereits seit über acht Jahren am PS-Sparen teil. Das Prinzip der Lotterie verbindet das regelmäßige Sparen mit einem Spielanteil, wobei ein Teil des Lospreises zur Förderung gemeinnütziger Projekte in der Region verwendet wird. Der Vorstandsvorsitzende Peter Schleich betonte bei der feierlichen Übergabe im Kundenzentrum Haßfurt, dass bei diesem Modell alle Beteiligten profitieren – der einzelne Sparer durch Gewinnchancen und die Gemeinschaft durch die Unterstützung sozialer Initiativen.
Die Gewinnerin hat bereits konkrete Pläne für die unverhoffte Summe: Ein Teil des Geldes soll in eine größere Reise fließen, um sich ein lang gehegtes und unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. Kundenberater Marco Kitzinger gratulierte seiner Kundin herzlich zu diesem Erfolg und wünschte ihr viel Freude bei der Planung ihres Urlaubs sowie mit dem restlichen Gewinnbetrag.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!