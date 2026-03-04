Auto IU

Großer Mann mit großen Wünschen in Hassfurt…

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Großer Mann mit großen Wünschen in Hassfurt…
Foto: EVG Culture / Pexels
Sparkasse

HASSFURT UND EBELSBACH IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet von einem Ladendiebstahl sowie einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten.

In Haßfurt entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend gegen 19:00 Uhr fünf PlayStation-Controller aus einer Drogerie in der Zeiler Straße. Der Beutewert beläuft sich auf rund 400 Euro. Auffällig ist die Beschreibung des Täters, der etwa zwei Meter groß sein soll. Zudem ereignete sich in Ebelsbach zwischen Freitagabend und Samstagmittag eine Unfallflucht in der Ottostraße, bei der ein geparkter Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Solltest du Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Vorfällen in Verbindung stehen könnten, wende dich bitte an die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026

Mehr

MOTMEX 2026 – Johanniter üben den Ernstfall über weite Strecken

4. März 2026
Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

4. März 2026
Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

4. März 2026
Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

4. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)