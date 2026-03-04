Großer Mann mit großen Wünschen in Hassfurt…
HASSFURT UND EBELSBACH IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet von einem Ladendiebstahl sowie einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten.
In Haßfurt entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend gegen 19:00 Uhr fünf PlayStation-Controller aus einer Drogerie in der Zeiler Straße. Der Beutewert beläuft sich auf rund 400 Euro. Auffällig ist die Beschreibung des Täters, der etwa zwei Meter groß sein soll. Zudem ereignete sich in Ebelsbach zwischen Freitagabend und Samstagmittag eine Unfallflucht in der Ottostraße, bei der ein geparkter Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.
Solltest du Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Vorfällen in Verbindung stehen könnten, wende dich bitte an die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0
