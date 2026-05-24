Großer Sportsonntag im Mai: 12. „run & fun“ verwandelt Bad Kissingen in eine Laufmeile
BAD KISSINGEN – Der Countdown läuft für eines der größten Breitensport-Events der Region: Am Sonntag, den 31. Mai 2026, fällt in Bad Kissingen der Startschuss für die mittlerweile 12. Auflage von „run & fun“. Ab 9:00 Uhr morgens verwandelt sich die Kurstadt in einen Treffpunkt für Profi-Athleten, Hobbyläufer und Familien. Das Event bildet zugleich den feierlichen und sportlichen Abschluss der diesjährigen Bad Kissinger Gesundheitswochen.
Unter dem motivierenden Event-Motto „Dein Lauf. Dein Sieg. Dein Tag.“ steht neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund. Die Veranstalter setzen bewusst auf ein generationenübergreifendes Konzept, das Läuferinnen und Läufer jeden Alters und Leistungsniveaus anspricht.
Vom Bambini bis zum Marathon: Das Programm im Überblick
Die Streckenführungen bieten für jeden Geschmack die passende Herausforderung. Das Portfolio reicht von kurzen Nachwuchsstrecken bis hin zur Königsdisziplin:
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Für die Jüngsten: Bambini- und Schülerläufe
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Für Einsteiger & Betriebe: 5-Kilometer-Lauf sowie die beliebten Firmenläufe
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Für Ambitionierte: 10-Kilometer-Lauf, Halbmarathon und die volle Marathon-Distanz (42,195 km)
Premiere 2026: Der Staffelmarathon
Eine spannende Neuerung wartet in diesem Jahr auf Vereine, Freunde und Arbeitskollegen: Erstmals wird ein Staffelmarathon ausgetauscht. Hierbei können sich Teams zusammenschließen, um sich die klassische Marathon-Distanz untereinander aufzuteilen – Teamgeist und taktisches Geschick sind hier gleichermaßen gefragt.
Stimmungsvolle Event-Zone auf der Europawiese
Der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Renntages ist auch in diesem Jahr wieder die Europawiese an der Ludwigsbrücke. Hier befinden sich sowohl der Start- als auch der Zielbereich. Für Zuschauer und wartende Familienmitglieder wird dort einiges geboten: Eine professionelle Moderation führt durch den Tag, hält das Publikum über die Zwischenstände auf den Strecken auf dem Laufenden und sorgt gemeinsam mit verschiedenen Verpflegungsständen für echte Stadionatmosphäre.
Wer selbst noch an den Start gehen möchte, findet alle wichtigen Informationen, detaillierte Streckenpläne, die offizielle Ausschreibung sowie das Portal zur Online-Anmeldung im Internet unter:
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