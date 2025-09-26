Großer Zuspruch für das Bürgerbegehren „Zurück zum alten Stadtbussystem“ – Benötigte Stimmenzahl brutto schon erreicht
SCHWEINFURT – Das Bürgerbegehren „Zurück zum alten Stadtbussystem“ stößt auf großen Zuspruch: Innerhalb von zwei Wochen wurden bereits 2.400 Unterschriften gesammelt. Das vermelden die Initiatoren Ines Bender und Hartmut Bach und sehen es als starkes Signal an die Stadtverwaltung. Sie appellieren aber gleichzeitig an die Bevölkerung, die Unterschriftenaktion bis Ende Oktober fortzuführen, um die nötige rechtliche Hürde sicher zu nehmen.
Stadträtin Ulrike Schneider zeigte sich erfreut über die große Zahl an abgegebenen Stimmen. Das Stadtbussystem sei das „lebendige, pochende Herz einer Stadtbevölkerung, die auch ohne Auto mobil sein will oder muss.“
Zuspruch aus Stadt und Umland
Die Initiatoren wiesen darauf hin, dass die Unterschriften von Bürgern aus dem Landkreis Schweinfurt formal nicht mitzählen. Dennoch zeigten sich sowohl Stadträtin Schneider als auch Initiatorin Bender verständnisvoll für die rege Beteiligung der Landkreisbürger, da auch das Umland von den Verschlechterungen des neuen Stadtbussystems betroffen sei. Ulrike Schneider betonte die zentrale Bedeutung der Umlandbürger: „Die Landkreisbürger gehören zu Schweinfurt, sie machen die Stadt erst zu einem Oberzentrum!“
Besonders aus den eigenen Stadtteilen seien die Unterschriftenlisten stapelweise zurückgekommen. Ines Bender nannte als einen der vielen Auslöser die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Haltestelle in der Segnitzstraße im Hochfeld. Sie kritisierte, dass die Streichung dieser Haltestelle — die das Zentrum des Stadtteils mit Geschäften, Kindergärten und Kirchen darstellt — völlig unverständlich sei und das neue System sich nicht an den Bedürfnissen der Bürger orientiere.
Kritik am neuen System
Initiator Hartmut Bach ist weiterhin überzeugt, dass nur der Schritt zurück zum alten Bus-System sinnvoll ist. Er kritisierte die negativen Folgen des Systemwechsels, insbesondere die Streichung von etwa 130 Fahrten und die Einführung des 30-Minuten-Taktes. Dies führe zu unnötig langen Wartezeiten an Endhaltestellen und einem paradoxerweise höheren Bedarf an Busfahrern. Bach bezeichnete dies als „Leistungsreduktion bei gleichzeitiger Kostensteigerung“ und lehnte die angekündigten „scheibchenweisen Änderungen“ als nicht ausreichend ab. Er plädiert dafür, das gut funktionierende alte System beizubehalten und nur punktuell zu verbessern.
Hartmut Bach und Ines Bender appellieren daher an alle Bürger, die das Bürgerbegehren unterstützen wollen: „Wir sind sehr gut im Rennen, aber ins Ziel müssen wir noch kommen – daher bitte unbedingt weiter unterschreiben!“
