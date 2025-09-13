Großes Interesse am Informationsabend der Initiative „Unser KuK“ in Schweinfurt – Gemeinschaftliches Projekt möchte das Kino weiterführen

SCHWEINFURT – Große Resonanz fand der erste Informationsabend der Initiative „Unser KuK“, bei dem rund 80 Interessierte im Kino anwesend waren. Die Initiative informierte über die Zukunft des traditionsreichen Familienbetriebs, dessen Weiterführung in seiner bisherigen Form nicht mehr möglich ist.

Hinter der Initiative stehen die beiden Betreiberinnen Diana und Anne Schmeltzer sowie sechs weitere engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, darunter Conni Brückner, Katja Eden, Michaela van Gelder, Sebastian Kleinau, Eva-Johanna Rosa und Dr. med. Jürgen Schiemann. Die Gruppe freute sich über die große Beteiligung: „Wir sehen den Abend als ermutigendes Signal: Das große Interesse und die vielfältigen Unterstützungsangebote zeigen, dass das KuK als kultureller Treffpunkt in der Stadt eine breite Basis hat.“

Unter der Moderation von Eva-Johanna Rosa wurden zentrale Themen besprochen, darunter die Familiengeschichte des Kinos, sein aktueller Status sowie die bestehenden Herausforderungen. Zudem wurden die Gründe für den Erhalt des Kinos und die verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung erläutert. Im Anschluss entwickelte sich eine angeregte Diskussion, bei der die Teilnehmenden Fragen zur Finanzierung und zu möglichen strukturellen Formen stellten. Besonders positiv aufgenommen wurde die Aussage von Anne Schmeltzer, die sich offen für eine künftige Besetzung der Geschäftsleitung zeigte.

Weitere Unterstützung wurde von Dr. Hans-Dieter Kutter zugesagt, der juristische Beratung in Aussicht stellte. Als nächste Schritte plant die Initiative, eine stabile Struktur aufzubauen, den realistischen Finanzbedarf zu ermitteln und das Projekt zu bewerben. Zudem soll es ein Treffen mit den Betreibern des „Central“ im Bürgerbräu Würzburg geben, um von deren Erfahrungen zu lernen.