Großes Kino beim Förderverein Schloss Mainberg: Filmvorführung und Blick hinter die Kulissen
SCHONUNGEN – Der Förderverein Schloss Mainberg lädt am Sonntag, den 26. April 2026, zu einem besonderen Filmabend in die Alte Kirche in Schonungen ein. Gezeigt wird die stimmungsvolle Dokumentation „Amtmänner, Millionäre, Gastronomen“, die tief in die wechselvolle Geschichte des geschichtsträchtigen Schlosses eintaucht.
Der Film entstand bereits im Jahr 2013 unter der Regie von Dr. Wolfgang Schramm, dem langjährigen Leiter des BR-Fernsehstudios Würzburg. Trotz der vergangenen Jahre hat die Dokumentation nichts an Aktualität verloren, da sie die zeitlosen Herausforderungen rund um den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit des Denkmals beleuchtet. Für alle Interessierten bietet der Nachmittag die Gelegenheit, die Prunkräume des Schlosses auf der Großleinwand zu bewundern.
Zeitreise durch die Schlossgeschichte
Die Dokumentation spannt einen weiten Bogen von der Zeit des Fürstbistums Würzburg über die Rettung des Schlosses durch Wilhelm Sattler bis hin zur Ära der Industriellenfamilie Sachs. Experten kommen zu Wort, um die kunsthistorische Bedeutung der Anlage zu würdigen. Auch kuriose Episoden der jüngeren Vergangenheit, wie die Zeit unter dem sogenannten „Haarbetrüger“ Heger, werden im Film thematisiert.
Im Anschluss an die Vorführung wird Regisseur Dr. Wolfgang Schramm persönlich anwesend sein. Er berichtet von den damaligen Dreharbeiten und verrät Details aus der Produktion des Bayerischen Rundfunks – inklusive der Geschichte darüber, welche ungewöhnliche Rolle ein Bügeleisen am Set spielte.
Termin und Mitgliederversammlung
Nach einer Pause mit Erfrischungen und Snacks findet im Anschluss die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Dabei blickt der Vorstand auf die Aktivitäten des Jahres 2025 zurück und stellt die Pläne für die kommenden Monate vor.
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Termin: Sonntag, 26. April 2026
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Uhrzeit: 17:00 Uhr
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Ort: Alte Kirche, Schonungen
Alle Mitglieder, Mainberg-Fans und Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem informativen Nachmittag teilzunehmen.
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