Großes neues Wohnquartier für Schonungen

SCHONUNGEN – Nachdem der Neubau der Grundschule erfolgreich abgeschlossen wurde, steht bereits das nächste große Projekt in den Startlöchern: Die Umnutzung des alten Schulgebäudes zu 33 modernen Wohneinheiten. Bürgermeister Stefan Rottmann erklärte, dass das historische Gebäude nicht lange leerstehen werde, sondern in ein vielseitiges Wohnprojekt umgewandelt wird.

Geplant sind verschiedene Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen, die sowohl für Familien als auch für Senioren geeignet sind.

Das renommierte Architekturbüro ARCHICULT hat den Zuschlag für das Projekt erhalten, nachdem es sich erfolgreich bei einem Ideenwettbewerb in Schonungen beworben hatte. Die Restaurierung des Gebäudekomplexes wird voraussichtlich rund 10 Millionen Euro kosten. Der Umbau umfasst insgesamt vier Gebäude, die in moderne, barrierefreie Wohnungen umgewandelt werden. Ein Teil der Wohnungen wird speziell für ältere Menschen angepasst, was dem wachsenden Bedarf an barrierefreiem Wohnraum gerecht wird. Zudem ist vorgesehen, ausreichend Parkmöglichkeiten zu schaffen. Roland Breunig, Geschäftsführer von Archicult, kündigte an, dass die Wärmeversorgung durch regenerative Energiequellen erfolgen soll, was das Projekt noch umweltfreundlicher macht.

Das Architekturbüro ARCHICULT hat bereits viel Erfahrung in der Sanierung von historischen Gebäuden und Denkmälern. In Üttingen etwa wurde eine alte Schule erfolgreich zu einem Wohnkomplex umgebaut. Auch das Gut Deutschhof zählt zu den bedeutenden Projekten von Archicult. Das Büro hat seinen Sitz im Würzburger Bürgerbräugelände, das ebenfalls durch das Architekturbüro restauriert wurde.

Die Sanierung des Grundschulareals ist nur eines von vielen bedeutenden Bauprojekten in der Großgemeinde Schonungen. Weitere geplante Projekte umfassen den Neubau der Staatlichen Realschule in Schonungen, die Neuordnung und Umgestaltung des Lebenshilfe-Areals sowie den Bau eines neuen Bauhofs. Auch die Sanierung der Turn- und Schwimmhalle steht auf der Agenda, zusammen mit vielen weiteren Vorhaben, die Schonungen in den kommenden Jahren realisieren möchte.

Bürgermeister Stefan Rottmann betonte, dass der Wohnungsbau in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle für die Gemeinde spielen werde. Die Nachfrage nach Wohnraum sei ungebrochen hoch, und durch den Bau neuer Wohnungen könnte zudem die Notwendigkeit zur Ausweisung weiterer Baugebiete und damit die Flächenversiegelung vermieden werden. Besonders hervorzuheben sei, dass viele Seniorinnen und Senioren auf der Suche nach barrierefreien Wohnungen seien und bereit wären, ihre Häuser zu verkaufen. Dies biete jungen Familien die Chance, gebrauchte Immobilien zu erwerben, während ältere Menschen die Möglichkeit hätten, im Ort zu bleiben und ihre sozialen Kontakte zu erhalten. Ein echtes „Win-Win“ für alle Beteiligten. Zudem zeigen auch immer mehr auswärtige Interessenten Interesse an einer Wohnung in Schonungen, da die Gemeinde mit ihrer hervorragenden Infrastruktur attraktiv ist.