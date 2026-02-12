Auto IU

Großgemeinde-Faschingsumzug in Forst: Gaudiwurm mit 700 Teilnehmern

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Großgemeinde-Faschingsumzug in Forst: Gaudiwurm mit 700 Teilnehmern
Der Umzug startet an diesem Samstag, den 14.02.2026 pünktlich um 14.33 Uhr in Forst. Ausrichter ist in diesem Jahr die Forster Karnevalsgesellschaft. - Foto Markus Bender
Sparkasse

FORST – Am kommenden Samstag verwandelt sich der Ortsteil Forst in eine Faschingshochburg, wenn der große Umzug der Großgemeinde Schonungen mit rund 30 Gruppen und Wagen durch die Straßen zieht. Die Aufstellung der etwa 700 Aktiven erfolgt am Forster Weg aus Richtung Schonungen, bevor der Gaudiwurm Kurs auf den Dorfanger zur zentralen Abschlussparty nimmt.

Bürgermeister Stefan Rottmann betont die Bedeutung der fünften Jahreszeit für das Ehrenamt, da allein fünf Faschingsgesellschaften in der Großgemeinde aktiv sind und monatelang Tänze sowie Mottowagen vorbereiten. Nach den Stationen in Mainberg und Schonungen in den Vorjahren verspricht der diesjährige Zug in Forst wieder reichlich Kamelle und Unterhaltung, wobei die Gemeinde selbst mit einem der größten Wagen vertreten sein wird.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

12. Februar 2026
Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

12. Februar 2026
Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

12. Februar 2026
Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)