Großgemeinde-Faschingsumzug in Forst: Gaudiwurm mit 700 Teilnehmern

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Der Umzug startet an diesem Samstag, den 14.02.2026 pünktlich um 14.33 Uhr in Forst. Ausrichter ist in diesem Jahr die Forster Karnevalsgesellschaft. - Foto Markus Bender
FORST – Am kommenden Samstag verwandelt sich der Ortsteil Forst in eine Faschingshochburg, wenn der große Umzug der Großgemeinde Schonungen mit rund 30 Gruppen und Wagen durch die Straßen zieht. Die Aufstellung der etwa 700 Aktiven erfolgt am Forster Weg aus Richtung Schonungen, bevor der Gaudiwurm Kurs auf den Dorfanger zur zentralen Abschlussparty nimmt.

Bürgermeister Stefan Rottmann betont die Bedeutung der fünften Jahreszeit für das Ehrenamt, da allein fünf Faschingsgesellschaften in der Großgemeinde aktiv sind und monatelang Tänze sowie Mottowagen vorbereiten. Nach den Stationen in Mainberg und Schonungen in den Vorjahren verspricht der diesjährige Zug in Forst wieder reichlich Kamelle und Unterhaltung, wobei die Gemeinde selbst mit einem der größten Wagen vertreten sein wird.

