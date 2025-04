Großgemeinde Schonungen investiert in die Zukunft der Kinder

SCHONUNGEN – Die Gemeinde setzt ihr nachhaltiges Engagement für Bildung und Kinderbetreuung weiter fort: Mit der Anschaffung eines neuen Kindergartenbusses für den OCV Löffelsterz unterstreicht sie erneut ihre Unterstützung junger Familien. Der neue VW T6 Caravelle, mit einem Anschaffungswert von rund 40.000 Euro, ermöglicht eine sichere und komfortable Beförderung der Kindergartenkinder von Löffelsterz nach Abersfeld und zurück. Der tägliche Transport wird dank des ehrenamtlichen Einsatzes engagierter Fahrer zuverlässig sichergestellt.

Die Gemeinde Schonungen übernimmt rund 27.000 Euro der Gesamtkosten und finanziert damit etwa zwei Drittel des Fahrzeugs. Damit reiht sich diese Maßnahme in eine Vielzahl an Investitionen ein, mit denen die Großgemeinde die Bildungs- und Betreuungslandschaft in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut hat. Herausragend ist der Neubau der Grundschule mit einem Gesamtvolumen von fast 15 Millionen Euro – ein Meilenstein in der kommunalen Bildungsinfrastruktur.

Auch die Betreuung der Kleinsten wurde weiter verbessert. So wurden Außenspielflächen in Kindergärten modernisiert und eine neue Kinderkrippe mit einem Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro errichtet. Insgesamt bietet die Gemeinde mit ihren neun Kindertagesstätten ein breites Spektrum an pädagogischen Konzepten: In Forst wird ein Montessori-Kindergarten betrieben, in Schonungen ein Waldkindergarten.

Die Kinderbetreuung in einer Flächengemeinde mit 13 Ortsteilen stellt besondere logistische Anforderungen. Weite Wege und unterschiedliche Bedürfnisse erfordern flexible und zuverlässige Lösungen, um jedem Kind einen wohnortnahen Betreuungsplatz anbieten zu können. Der neue Kindergartenbus ist dabei ein wichtiger Baustein. Er verbessert nicht nur die Erreichbarkeit von Einrichtungen, sondern symbolisiert auch das klare Bekenntnis der Gemeinde zu einer familienfreundlichen Infrastruktur.

Mit diesem weiteren Schritt zeigt Schonungen deutlich, dass die Sicherheit, Förderung und Bildung der Kinder zentrale Anliegen der kommunalen Arbeit sind. Die kontinuierlichen Investitionen sollen auch künftig beste Rahmenbedingungen schaffen – für Familien, für Fachkräfte und vor allem für die Kinder selbst.