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Großtraktoren entwendet: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Abersfeld

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Großtraktoren entwendet: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Abersfeld
Symbolbild von ADMC auf Pixabay
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ABERSFELD / SCHONUNGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Traktoren vom Gelände eines Landmaschinenhändlers im Landkreis Schweinfurt entwendet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und beziffert den Beuteschaden auf rund 380.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, unbefugt Zugang zu dem Betriebsgelände in der Straße „An der Kemenate“. Dort versuchten sie offenbar, insgesamt drei Fahrzeuge zu stehlen. Während zwei Traktoren erfolgreich entwendet wurden, ließen die Täter ein drittes Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen auf dem Gelände zurück.

Hoher Sachschaden und Spurensicherung

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Der Gesamtwert der drei ins Visier genommenen Maschinen beläuft sich auf etwa eine halbe Million Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizei führten vor Ort umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch und prüfen derzeit die Hintergründe der Tat. Aufgrund der Größe der Fahrzeuge ist davon auszugehen, dass für den Abtransport entsprechende Transportmittel verwendet wurden.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Beamten setzen bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und richten folgende Fragen an mögliche Zeugen:

  • Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „An der Kemenate“ wahrgenommen?

  • Wem sind in der Nacht auffällige Geräusche oder ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen aufgefallen, die auf einen Abtransport der Großtraktoren hindeuten könnten?

  • Wer kann Angaben zum Verbleib der entwendeten Landmaschinen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.

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