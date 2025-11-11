Auto IU
Großübung der Polizei im Bereich Main-Rhön – Gymnasium Gerolzhofen als Übungsort
GEROLZHOFEN / LKR. SCHWEINFURT – Anfang letzter Woche fand im Gymnasium Gerolzhofen eine zweitägige Großübung der Polizei aus dem Bereich Main-Rhön statt. Circa 80 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte trainierten sogenannte „Lebensbedrohliche Einsatzlagen“ (LEOs).
Ziel der Übung am Montag und Dienstag war es, möglichst realistische und komplexe Szenarien zu simulieren, um die Einsatzkräfte auf die Herausforderungen in hochriskanten Situationen vorzubereiten. Bis zu 30 als „Störer“ agierende Polizisten mimten den Gegenpart zu den Einsatzkräften.
- Bedeutung: In einer jederzeit möglichen lebensbedrohlichen Einsatzlage ist schnelles, überlegtes und entschlossenes Handeln nötig, um die Gefährdung für alle Beteiligten zu minimieren. Solche Situationen stellen die Polizei vor personelle, organisatorische und einsatztaktische Herausforderungen.
- Fazit: Die Übungsleitung zog ein durchweg positives Fazit und betonte die hohe Bedeutung von kontinuierlichem Training. Alle Teilnehmer konnten erlernte Inhalte vertiefen und neue Ansätze erlernen.
