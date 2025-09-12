Großvater lässt 12-Jährigen Auto fahren – Mutter des Jungen saß auf dem Rücksitz
MELLRICHSTADT – Die Polizei Mellrichstadt hat am Donnerstagabend einen 12-Jährigen am Steuer eines PKW angehalten. Eine Streife bemerkte das Fahrzeug, das ungewöhnlich langsam fuhr. Der Junge war in Begleitung seines 79-jährigen Großvaters und seiner 44-jährigen Mutter unterwegs.
Der Vorfall ereignete sich gegen 20:25 Uhr in der Hendunger Straße. Die Beamten der Mellrichstädter Polizeiinspektion hielten den grauen Mercedes an und stellten dabei fest, dass der 12 Jahre alte Junge auf dem Fahrersitz saß. Sein Großvater hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen, die Mutter des Jungen befand sich auf der Rückbank.
Die Weiterfahrt des Jungen wurde von den Beamten umgehend unterbunden. Gegen den 79-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.
