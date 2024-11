Großzügige Geste: Kinderkleiderbasar Oerlenbach spendet 1.000 Euro an die Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses

SCHWEINFURT – Das Team des Kleiderbasars Oerlenbach, vertreten durch Simona Kraus und Silvia Lorenz, hat der Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses eine Spende von 1.000 Euro überreicht.

Dr. Mathias Usener, Leitender Oberarzt, und Emil Etzel vom Förderverein des Leopoldina bedankten sich herzlich und betonten die Bedeutung solcher Unterstützungen: „Gerade in der Kinderklinik gibt es viele Dinge, die den Heilungsprozess unterstützen, aber nicht von den Krankenkassen finanziert werden, wie beispielsweise Klinikclowns, kindgerechte Behandlungsräume oder gut ausgestattete Spielzimmer. Solche Spenden helfen uns enorm.“

Der Kinderkleiderbasar Oerlenbach, der seit Jahren von engagierten Müttern organisiert wird, ist ein fester Bestandteil der Region. Zweimal jährlich verwandeln etwa 60 bis 70 Frauen die Veranstaltung in ein Zentrum für nachhaltigen Konsum. Beim 51. Herbstbasar wurden über 18.000 Artikel angeboten, von denen 6.246 verkauft wurden. Rund 140 bis 150 Verkäuferinnen und Verkäufer aus der Region beteiligten sich daran, was zu einem erfolgreichen Ergebnis beitrug.

Ein Teil des Erlöses wird für soziale Projekte verwendet, die Kindern und Familien in der Region zugutekommen. Neben der Unterstützung der Kinderklinik profitieren beispielsweise das Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen und die Spielplätze in Oerlenbach von den Spenden. „Uns liegt es am Herzen, Einrichtungen zu fördern, die einen positiven Einfluss auf das Leben von Kindern und Familien haben“, erklärten die Organisatorinnen.

Der nächste Frühjahrsbasar ist für den 16. März 2024 geplant, der Herbstbasar folgt am 28. September 2025. Weitere Informationen gibt es unter www.kleiderbasar-oerlenbach.jimdofree.com