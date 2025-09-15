Gründerpreis Schweinfurt 2025 – Bewerbungsphase gestartet
SCHWEINFURT – Der Gründerpreis Schweinfurt geht in die fünfte Runde und schreibt erneut 12.000 Euro Preisgeld aus. Ab sofort können sich Gründerinnen und Gründer aus Stadt und Landkreis Schweinfurt bewerben, deren Unternehmen ab dem 01. Januar 2020 gegründet wurde. Bewerbungsschluss ist der 19. Oktober 2025, die feierliche Preisverleihung findet am 19. November 2025 um 17:30 Uhr im GRIBS Gründerzentrum statt.
Mit dem Wettbewerb sollen junge Unternehmen ausgezeichnet werden, die mit Innovationskraft, Mut und unternehmerischem Engagement die Region voranbringen. Der erste Platz ist mit 5.000 Euro dotiert, der zweite mit 3.000 Euro und der dritte Platz mit 2.000 Euro. Zusätzlich vergibt die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge einen Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro.
Der Gründerpreis ist eine gemeinsame Initiative von Stadt und Landkreis Schweinfurt und wird in diesem Jahr von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge und den Stadtwerken Schweinfurt unterstützt. Die Organisation übernimmt das GRIBS Gründerzentrum, das mit dem Wettbewerb die regionale Gründungskultur nachhaltig stärken möchte. Nico Hildmann, Geschäftsführer des GRIBS Gründerzentrums, betont, dass man mit dem Preis zeigen will, wie viel Innovationskraft in der Region steckt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Partnerinstitutionen ausgewählt. Die Platzierung bleibt bis zur Preisverleihung geheim und wird dort erstmals bekanntgegeben. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular sind online unter www.start-bahn27.de/gruenderpreis-sw verfügbar.
