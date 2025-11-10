Auto IU

Gründung des Deutschen Freidenker-Ortsverbands Schweinfurt/ Würzburg mit Wahl des Vorstands

10. November 2025Letztes Update 10. November 2025
Von links nach rechts: Heike Pauline Grauf, Hubertus Schott, Michael Kraus, Heinz Kölbl, Dr. Gus-tel Münnich, Susanne Gerke; Foto: Deutscher Freidenker-Ortsverband Schweinfurt/Würzburg
SCHWEINFURT/WÜRZBURG – Die Freidenkerbewegung in Unterfranken hat einen neuen offiziellen Ableger: Aus einem Initiativkreis gründete sich der Deutsche Freidenker-Ortsverband Schweinfurt/Würzburg.

Die Freidenkerbewegung, die in Deutschland eine lange Tradition hat und sich dem progressiv-liberalen sowie dem Arbeitergedanken verbunden fühlt, hat in der ersten Jahreshälfte 2024 Mitstreiter in Unterfranken gefunden. Nun wurde ein offizieller Vorstand gewählt:

  • Vorsitzender: Michael Kraus (Schweinfurt)
  • Kassier: Heinz Kölbl (Schweinfurt)
  • Stellvertretender Kassier: Hubertus Schott (Werneck)
  • Schriftführerin: Heike Pauline Grauf (Würzburg)

Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Vorsitzender Michael Kraus betonte die harmonische Zusammenarbeit und führte die Schwerpunkte der bisherigen Aktivitäten auf: „Schwerpunkte waren der Frieden und die Corona-Aufarbeitung. Auch Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Antifaschismus und Umweltschutz sind uns wichtig.“

Diese säkularen und humanistischen Schwerpunkte will der Ortsverband auch 2026 beibehalten. Es sind weitere Veranstaltungen in der Region geplant, die in enger Zusammenarbeit mit dem NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg durchgeführt werden sollen.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)