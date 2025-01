GRÜNE feiern 45 Jahre Kreisverband Kitzingen – Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und Niklas Wagener beim GRÜNEN Neujahrsempfang

KITZINGEN – Der Neujahrsempfang von Bündnis 90/Die Grünen in der Kitzinger Rathaushalle stand unter dem Motto „Zuversicht in stürmischen Zeiten“ und lockte etwa 120 Besucherinnen und Besucher an. Im Mittelpunkt standen sowohl Rückblicke auf die Erfolge der vergangenen Jahre als auch politische Ausblicke und aktuelle Herausforderungen.

Peter Laumer, ehemaliger Kreisvorsitzender und Kreisrat, zeigte sich sichtlich bewegt, als die Kreisvorsitzende Eva Trapp die Entwicklung des Grünen Kreisverbands skizzierte und drei prägende Persönlichkeiten der Partei auf die Bühne holte. Maria Muck, Gründungsmitglied und seit den frühen Tagen dabei, erinnerte an die Aufbruchsstimmung von 1979. Kreis- und Stadträtin Christa Büttner hob besonders den hohen Frauenanteil im Kreisverband hervor. „Die Grünen haben sich schon immer für die Förderung von Frauen in politischen Mandaten eingesetzt“, betonte sie.

Der Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener sprach in seiner Rede über das friedenspolitische Grundverständnis der Partei, das Demokratie, Freiheit und Menschenrechte ins Zentrum stellt. Dabei betonte er die Bedeutung von Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, um Bedrohungen von außen zu begegnen. „Eine ausreichende Finanzierung der Bundeswehr war über Jahrzehnte vernachlässigt worden“, so Wagener, der sich klar für einen höheren Verteidigungsetat aussprach.

Auch die energiepolitischen Erfolge der Grünen fanden ihren Platz. Lisa Badum, Bundestagsabgeordnete und Expertin für die Energiewende, erinnerte daran, wie 2022 durch das entschlossene Handeln von Wirtschaftsminister Robert Habeck eine drohende Gasmangellage abgewendet wurde. Mit Maßnahmen wie dem Wind-an-Land-Gesetz und der Abschaffung der 10H-Regel für Bayern sei der Ausbau erneuerbarer Energien stark vorangetrieben worden. „2024 erreichten wir einen neuen Rekord mit 62 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien“, betonte Badum.

Stefan Weidinger, Direktkandidat der Grünen für den Stimmkreis Schweinfurt-Kitzingen, nutzte die Gelegenheit, sich vorzustellen und lud die Anwesenden zum persönlichen Austausch ein. Die Kreisvorsitzenden Eva Trapp und Julian Glienke zeigten sich zuversichtlich und betonten, dass die Grünen mit Robert Habeck als Kanzlerkandidaten sowie einem klaren Programm ein starkes Angebot machen. Neben Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Kitas stehe weiterhin der Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt der Grünen Politik.