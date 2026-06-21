Grüne Kreistagsfraktion startet mit Klausurtagung in die Legislaturperiode 2026–2032
SCHWEINFURT – Die sechsköpfige Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat am 13. Juni 2026 ihre Klausurtagung im Antonia-Werr-Zentrum im Kloster St. Ludwig abgehalten. Der eintägige Austausch diente als strategischer Auftakt für die kommenden sechs Jahre der neuen Legislaturperiode.
Fokus auf Fraktionsstrukturen und Öffentlichkeitsarbeit
Der Vormittag stand im Zeichen der internen Organisation. Die Fraktionsmitglieder arbeiteten intensiv an der Strukturierung ihrer Zusammenarbeit bis zum Jahr 2032. Zentrale Themen waren dabei:
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Die Priorisierung zukünftiger Antragsthemen.
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Die effiziente Organisation der Fraktionsarbeit.
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Die strategische Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, um politische Ziele künftig wirksamer in den Kreistag und die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Impulse durch Fachexpertise am Nachmittag
Nach einem gemeinsamen Mittagessen widmete sich die Fraktion in zwei Fachvorträgen aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen:
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Klimafolgenanpassung: Jutta Bandorf von der „Zukunftsinitiative Land-wirt-schaft“ referierte über Strategien gegen Starkregen und Sturzfluten. Sie betonte die Notwendigkeit, Naturschutzmaßnahmen eng mit einem effektiven Wasserrückhalt in der Landschaft zu verknüpfen, um die Auswirkungen von Extremwetterereignissen durch vorausschauende Planung zu minimieren.
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Demokratischer Diskurs: Agnes Conrad, MdB (Die Linke) und Vorsitzende des Bündnisses „Schweinfurt ist bunt“, sprach über den Umgang mit der AfD. Sie gab Einblicke in lokale sowie bundespolitische Strategien und betonte die Bedeutung einer klaren Haltung und eines geschlossenen Agierens demokratischer Kräfte gegen Rechtspopulismus.
Fazit der Fraktion
Die Fraktion blickt positiv auf den Auftakt zurück. Mit einem strukturierten Arbeitsprogramm und wertvollen Impulsen von externen Experten sieht sich Bündnis 90/Die Grünen gut aufgestellt, um in der neuen Legislaturperiode zentrale Akzente in der Kreispolitik für eine nachhaltige, soziale und demokratische Entwicklung zu setzen.
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