Grüne stellen Team für Zukunft von Nieder- und Oberwerrn auf: Starke Liste für den Gemeinderat
NIEDERWERRN / OBERWERRN – Mit einer klaren Botschaft für soziale Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und lebendige Demokratie hat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nieder- und Oberwerrn am Freitag, den 14. November 2025, ihre Gemeinderatsliste für die kommende Wahl aufgestellt.
Die Ortsvorsitzende Manuela Hartmann betonte in ihrer Begrüßungsrede die Bedeutung des politischen Engagements vor Ort. Ein Zeichen des wachsenden Interesses war der spontane Beitritt von zwei neuen Mitgliedern während der Versammlung.
Die Gemeinderatsliste, die von der Bürgermeisterkandidatin Kathrin Tröster (52, bisherige Gemeinderätin und Kreisrätin) auf Platz 1 angeführt wird, setzt auf ein breites Spektrum an Expertise. Sie spiegelt die Vielfalt der Gemeinde mit einer Altersspanne von 21 bis 78 Jahren wider und besteht aus 10 Frauen und 6 Männern.
Die aufgestellte Liste vereint langjährige kommunalpolitische Erfahrung mit frischen Impulsen:
-
Kathrin Tröster (Bürgermeisterkandidatin, Niederwerrn)
-
Bettina Häckner (Gemeinderätin, Oberwerrn)
-
Eva Böhm (Niederwerrn)
-
Manuela Hartmann (Ortssprecherin, Oberwerrn)
-
Dr. Rudolf Sanladerer (Oberwerrn)
-
Pia Heilmann (Niederwerrn)
-
Ingeborg Dümpert (Niederwerrn)
-
Andreas Memmel (Niederwerrn)
-
Kerstin Schömig (Niederwerrn)
-
Bert Zang (Niederwerrn)
-
Linda Seidelmann (Niederwerrn)
-
Michael Dümpert (Niederwerrn)
-
Anna Knauer (Oberwerrn)
-
Gunter Häckner (Oberwerrn)
-
Barbara Neuerburg (Niederwerrn)
-
Lukas Tröster (Niederwerrn)
Anna Krause, Sprecherin des Kreisverbandes Schweinfurt, hob hervor: „Grüne Politik ist keine Ideologie, sondern praktizierter Zukunftsschutz. Dieses Team steht für Sacharbeit, nicht für Polarisierung – und genau das braucht unsere Region jetzt.“
Möchtest du weitere Informationen zur Kandidatin Kathrin Tröster oder der Kommunalpolitik in Nieder- und Oberwerrn?
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!