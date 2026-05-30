Grüner Leuchtturm gegen Sommerhitze: Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn spendet 1.000 Euro für innovativen Lehmbau am Rathenau-Gymnasium
SCHWEINFURT – Die Hitzewellen und extremen Trockenphasen der vergangenen Sommer haben es deutlich gezeigt: Urbane Räume müssen dringend grüner und kühler werden. Das Walther-Rathenau-Gymnasium in Schweinfurt geht hier mit einem beispielhaften Projekt voran. Unter dem Dach des schuleigenen „Future Lab“ entsteht im Schulhof eine nachhaltige, natürliche Klimaanlage aus Stampflehm und Pflanzen. Dieses Engagement wurde nun vom Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro gewürdigt.
Der amtierende Rotary-Präsident Manfred Pabst übergab den symbolischen Scheck persönlich an Studiendirektorin Kerstin Petz, die Leiterin des Gymnasiums.
Schüler bauen Lehmsäulen für natürliche Fenster-Beschattung
Das Projekt unter der Federführung des engagierten Pädagogen Oliver Kunkel verbindet Ökologie, innovative Baustoffe und praktisches Lernen. Gemeinsam mit zwei jungen Ingenieuren aus Lübeck haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Lehmsäulen im Schulhof errichtet. Diese Habitate wurden kostengünstig und zukunftsweisend mittels klassischem Stampflehm und stabilisierenden Gabionen hochgezogen.
Das Ziel hinter der Konstruktion ist so simpel wie genial:
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Natürlicher Kühleffekt: An den Säulen befestigte Rankgerüste führen direkt zu den Fensterfronten des Schulgebäudes. Die dort wachsenden Pflanzen bilden im Sommer einen dichten, grünen Vorhang, der die Klassenräume ganz natürlich beschattet und spürbar kühlt.
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Schlaue Bewässerung: Um in heißen Phasen kostbares Trinkwasser zu sparen, wurde eine automatische Bewässerungsanlage integriert, die komplett mit dem aufgefangenen Dachregenwasser des Schulgebäudes gespeist wird.
Damit setzt das Rathenau-Gymnasium ein wichtiges Zeichen für nachhaltiges Bauen, urbane Begrünung und intelligentes Wassermanagement (Wasserretention) im städtischen Raum.
Erlöse aus Schlauchbootrennen – Schul-Cup „Mainsplash-Challenge“ steht an
Die großzügige Finanzspritze der Rotarier hat einen sportlichen Hintergrund. Die 1.000 Euro stammen aus den Erlösen des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten, traditionellen rotarischen Schlauchbootrennens auf dem Main.
Manfred Pabst nutzte die Spendenübergabe, um direkt auf das nächste Event aufmerksam zu machen:
„Die Mittel stammen übrigens aus dem Erlös unseres traditionellen ‚Rotarian Rowdy River Raft Race‘, das am 28. Juni 2026 wieder stattfinden wird. Dieses Jahr gibt es neben dem Festbetrieb mit Speisen und Getränken auch einen speziellen Schul-Cup: Bei der ‚Mainsplash-Challenge‘ treten Schulklassen in einer eigenen, kostenfreien Wertung gegeneinander an und können beachtliche Geldpreise gewinnen.“
– Manfred Pabst, Rotary-Präsident
Interessierte Klassen und Schulen können sich ab sofort online unter Raftrace.de über die Teilnahmebedingungen informieren und anmelden.
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