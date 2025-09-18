Grünes Licht für interkommunales Ferienprogramm 2026

VOLKACH – In diesem Jahr gab es eine Premiere in der Region ILE Mainschleife Plus: Erstmals wurde für die Kinder aus den sieben beteiligten Gemeinden ein gemeinsames, ortsübergreifendes Ferienprogramm angeboten. Das Ferien-Spaß-Angebot wurde von den Verantwortlichen als voller Erfolg gewertet und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Vorteile des gemeinsamen Angebots

Ein gemeinsames Ferienprogramm bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Kinder lernen nicht nur die gesamte Region, sondern auch Gleichaltrige aus anderen Orten kennen. Das Angebot wird bunter und die Ressourcen können effektiver genutzt werden. Heiko Bäuerlein, ILE-Sprecher der Mainschleife Plus, betonte, dass der Erfolg vor allem den engagierten Helfern in den ILE-Orten zu verdanken sei, die ein so abwechslungsreiches Programm ermöglicht haben.

Beliebte Aktivitäten und positives Fazit

Zu den Highlights des Ferienprogramms zählten eine Fahrt mit der Mainschleifenbahn, eine Schifffahrt auf der Undine von Volkach nach Wipfeld sowie eine „Backstage“-Baustellenführung im Freibad. Die Kinder konnten auf diese Weise Neues und Interessantes erfahren oder sich bei Aktivitäten wie „Sketchnotes“ und einer Schnitzeljagd kreativ betätigen. Obwohl in manchen Angeboten noch Kapazitäten frei waren, zogen die Verantwortlichen ein zufriedenstellendes Resümee. Die Bürgermeister haben bereits grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Informationen zum nächsten Programm werden rechtzeitig über die örtliche Presse, Mitteilungsblätter, Websites und Apps sowie über die ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott bereitgestellt.