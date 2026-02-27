Grüngut-Sammelaktion am 28. Februar
BAD KISSINGEN – Am Samstag, den 28. Februar, führt die Stadt Bad Kissingen die diesjährige Frühjahr-Grüngut-Sammelaktion an zahlreichen Standorten im gesamten Stadtgebiet durch. Anwohner können ihren Gartenabfall an diesem Tag an den speziell gekennzeichneten Sammelplätzen in den verschiedenen Stadtteilen abgeben.
Die Anlieferung ist bereits ab Freitag, den 27. Februar, zulässig, darf jedoch ausschließlich an den dafür vorgesehenen Plätzen erfolgen. Sammelstellen findest du unter anderem in Albertshausen (Holzplatz vor der Bildeiche), Arnshausen (Parkplatz Fuhrmannstraße), Garitz (Ahornstraße und Löhlein), sowie an mehreren Standorten in der Kernstadt wie dem Festplatz in der Kasernenstraße oder dem Parkfriedhof. Auch in Hausen, Kleinbrach, Poppenroth, Reiterswiesen und Winkels stehen Parkplätze oder Grüngutgruben zur Verfügung.
Bitte beachte, dass Wurzelstöcke sowie Fremdstoffe wie Müll oder Plastiktüten strengstens untersagt sind. Größere Mengen an Grüngut solltest du zudem direkt am Häckselplatz in Nüdlingen anliefern. Im Hinblick auf das Bundesnaturschutzgesetz wird darauf hingewiesen, dass radikale Schnitte an Hecken und Bäumen ab dem 1. März aufgrund des Vogelschutzes verboten sind; lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte bleiben erlaubt.
Für deine weitere Planung kannst du dir bereits den 17. Oktober vormerken, an dem die Herbst-Grüngut-Sammelaktion stattfinden wird. Die genauen Standorte für den Herbst werden rechtzeitig vor dem Termin bekannt gegeben.
