Auto IU

Grünschnittdeponie Gochsheim: Neues Verkehrskonzept ab dem Frühjahr

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026
Grünschnittdeponie Gochsheim: Neues Verkehrskonzept ab dem Frühjahr
Rüdiger Roth, Bernd Nägele, Erster Bürgermeister Manuel Kneuer, Carina Hümmer, Norbert Müller und Bauhofleiter Nihat Karatay - Foto: Hanna Schneyer Pressestelle
Sparkasse

GOCHSHEIM – Um gefährliche Rückstaus auf der Staatsstraße und im Bereich der Autobahnauffahrt zu vermeiden, setzt die Gemeinde Gochsheim ab dem Frühjahr ein neues Verkehrskonzept für die Grünschnittdeponie um. Zentrales Element der Planung ist die Einführung eines Einbahnstraßensystems auf dem Gelände, das einen reibungslosen Ablauf ohne Gegenverkehr garantieren soll. Die Zufahrt erfolgt künftig über die ehemalige Bauschuttdeponie, wobei die Fahrzeuge das Gelände in einer fest vorgegebenen Links-Schleife befahren.

Die neue Verkehrsführung sieht vor, dass die Bürgerinnen und Bürger durch das rechte Tor einfahren und das Gelände nach dem Entladen über das linke Tor wieder verlassen. Um die Flächen für den erhöhten Anlieferverkehr zu rüsten, wurden die Reisig- und Abladeflächen bereits mit einer stabilen Schottertragschicht befestigt. Zusätzlich dienen neu gepflanzte Hainbuchen in den Böschungsbereichen als natürliche optische Leitsysteme, die den Autofahrern die Orientierung erleichtern sollen.

Die interne Planung durch Norbert Müller wird in den kommenden Sitzungen des Gemeinderats finalisiert, wobei insbesondere die detaillierte Beschilderung und Verkehrssicherung im Fokus stehen. Das Ziel der Maßnahme ist eine deutliche Entspannung der Verkehrslage vor den Toren der Deponie, die ausschließlich von Einwohnern aus Gochsheim und Weyer genutzt werden darf. Durch die Entflechtung von An- und Abfahrt wird eine höhere Kapazität und Sicherheit für alle Beteiligten angestrebt.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026

Mehr

Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

21. Januar 2026
Immer das Gleiche: Dunkel bekleidet und ohne Licht mit dem E-Scooter unterwegs

Immer das Gleiche: Dunkel bekleidet und ohne Licht mit dem E-Scooter unterwegs

21. Januar 2026
Der Landesbischof predigt zur Eröffnung der Schweinfurter Vesperkirche

Der Landesbischof predigt zur Eröffnung der Schweinfurter Vesperkirche

21. Januar 2026
Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt

Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt

21. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)