Grünschnittdeponie Gochsheim: Neues Verkehrskonzept ab dem Frühjahr
GOCHSHEIM – Um gefährliche Rückstaus auf der Staatsstraße und im Bereich der Autobahnauffahrt zu vermeiden, setzt die Gemeinde Gochsheim ab dem Frühjahr ein neues Verkehrskonzept für die Grünschnittdeponie um. Zentrales Element der Planung ist die Einführung eines Einbahnstraßensystems auf dem Gelände, das einen reibungslosen Ablauf ohne Gegenverkehr garantieren soll. Die Zufahrt erfolgt künftig über die ehemalige Bauschuttdeponie, wobei die Fahrzeuge das Gelände in einer fest vorgegebenen Links-Schleife befahren.
Die neue Verkehrsführung sieht vor, dass die Bürgerinnen und Bürger durch das rechte Tor einfahren und das Gelände nach dem Entladen über das linke Tor wieder verlassen. Um die Flächen für den erhöhten Anlieferverkehr zu rüsten, wurden die Reisig- und Abladeflächen bereits mit einer stabilen Schottertragschicht befestigt. Zusätzlich dienen neu gepflanzte Hainbuchen in den Böschungsbereichen als natürliche optische Leitsysteme, die den Autofahrern die Orientierung erleichtern sollen.
Die interne Planung durch Norbert Müller wird in den kommenden Sitzungen des Gemeinderats finalisiert, wobei insbesondere die detaillierte Beschilderung und Verkehrssicherung im Fokus stehen. Das Ziel der Maßnahme ist eine deutliche Entspannung der Verkehrslage vor den Toren der Deponie, die ausschließlich von Einwohnern aus Gochsheim und Weyer genutzt werden darf. Durch die Entflechtung von An- und Abfahrt wird eine höhere Kapazität und Sicherheit für alle Beteiligten angestrebt.
