Grundschule Schonungen feiert mit dem FC Schweinfurt 05 den Sepp-Herberger-Tag

SCHWEINFURT – Die aktuellen Statistiken des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der sportlichen Vereinsaktivität. Während 42 Prozent der männlichen Bevölkerung in Bayern in einem Sportverein aktiv sind, liegt der Anteil bei Frauen lediglich bei 21 Prozent. Auffällig ist zudem, dass ein großer Teil der weiblichen Mitglieder der Altersgruppe 60+ angehört, insbesondere im Bereich Rehasport und Seniorengymnastik.

Ballsportarten spielen bei Frauen eine untergeordnete Rolle: Lediglich acht Prozent der weiblichen Vereinsmitglieder sind in diesem Bereich aktiv. Besonders gefragt sind hingegen Turnvereine, Gymnastikgruppen sowie Garde- und Tanzsport. Eine Ausnahme bildet die Region Nordbayern, die als Hochburg des Korbballs gilt.

Der FC Schweinfurt 05 sieht im Bereich Frauen- und Mädchenfußball großes Potenzial, um mehr junge Spielerinnen für den Sport zu gewinnen. Dass Mädchen großes fußballerisches Talent mitbringen, wird Woche für Woche auf dem Platz sichtbar. Der Verband stellt hierfür zahlreiche Förderprogramme zur Verfügung, die Vereine nutzen können.

Auch an Bayerns Schulen steht der Sport vor Herausforderungen. Aufgrund des Lehrkräftemangels und der Einführung ganztägiger Schulklassen ab 2026 könnte der Schulsport zunehmend in den Hintergrund rücken. Damit wird die Rolle der Vereine in der sportlichen Förderung junger Menschen künftig noch wichtiger.

Vor diesem Hintergrund setzt der FC Schweinfurt 05 verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Schulen. Da es schwierig ist, Übungsleiter für das „Schule nach 1“-Programm zu gewinnen – viele Trainer sind berufstätig –, werden alternative Wege beschritten. In Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Sepp-Herberger-Stiftung werden Aktionstage an Schulen organisiert, um Kinder und Jugendliche für den Fußball zu begeistern und sie für eine Vereinsmitgliedschaft zu gewinnen.

Darüber hinaus wird das Thema Suchtprävention in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung behandelt. Schulen erhalten dazu Informationsmaterial und Mitmachpakete unter www.kinderstarkmachen.de.

Vereinzelt äußern sich lokale Sportvereine kritisch zu diesen Maßnahmen, da sie eine Abwerbung ihrer Mitglieder befürchten. Der FC Schweinfurt 05 betont jedoch, dass es sich um ein soziales Bildungsprojekt handelt, das vom DFB und der Sepp-Herberger-Stiftung initiiert wurde. Die Vereine sind aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen, um Kinder für den Sport zu begeistern – eine Initiative, von der letztlich alle profitieren.

Im Rahmen dieses Engagements war die Grundschule Schonungen in dieser Woche an zwei Tagen zu Gast im Sachs-Stadion.

Am 25. März 2025 absolvierten 151 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen das DFB-Fußballabzeichen. Nach erfolgreicher Teilnahme erhielten sie das Abzeichen sowie eine Urkunde. Der Prüfungsparcours bestand aus fünf Stationen: einem Dribbelparcours auf Zeit, einer Kurzpassübung, einer Kopfballeinheit mit Softbällen, einer Flankenübung mit Zielschuss sowie einem Neunmeterschießen auf ein markiertes Torfeld.

Am 26. März 2025 folgte der Aktionstag für die ersten und zweiten Klassen. 149 Kinder nahmen am DFB-Paule-Schnupperabzeichen teil, das einen Dribbelparcours, eine Kurzpassübung und ein Neunmeterschießen umfasste.

Die Begeisterung der teilnehmenden Kinder war groß – viele hätten den Fußballtag gerne verlängert.