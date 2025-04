Grundschule Sennfeld und FC05 gestalten gemeinsamen Aktionstag im Zeichen des Fußballs

SENNFELD – Bereits seit Jahresbeginn liefen die Planungen für einen sportlich geprägten Aktionstag an der Grundschule SENNFELD. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Frauen- und Mädchenfußballabteilung des FC Schweinfurt 05, die in Kooperation mit der Schule den sogenannten Sepp-Herberger-Tag ausrichtete. Unterstützung gab es von der Schulsportbeauftragten Ulrike Weid, die gemeinsam mit dem Verein das Projekt organisierte.

Die Veranstaltung basiert auf einer Initiative der Sepp-Herberger-Stiftung, die Schulen, Kitas und Horte bei der Durchführung von Fußballprojekten unterstützt. Dabei wird sämtliches benötigtes Material kostenfrei zur Verfügung gestellt – darunter Urkunden, Medaillen, Pins sowie Fußballabzeichen über den DFB.

Trotz kurzfristiger Planänderung – der Aktionstag musste auf die Freizeitsportanlage SENNFELD verlegt werden – verlief die Umsetzung reibungslos. Die Gemeinde stellte das Gelände kostenlos zur Verfügung, wofür insbesondere Frau Eberle aus der Gemeindeverwaltung und der Bürgermeister der Gemeinde lobend erwähnt wurden.

Bei strahlendem Sonnenschein nahmen rund 150 Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe am Aktionstag teil. Die jüngeren Jahrgänge (6 bis 8 Jahre) absolvierten das Paule-Schnupperabzeichen und durchliefen drei Stationen zur Punktewertung. Die älteren Kinder (9 bis 12 Jahre) hatten fünf Übungen zu bewältigen, darunter Dribbelparcours, Kopfballstationen, Kurzpassübungen und ein Fußball-Bowling-Wettbewerb.

Ergänzt wurde das Programm durch Koordinations- und Neuroathletikübungen, bei denen Gleichgewicht und Bewegungsabläufe geschult wurden. Ein Athletikparcours mit Battleropes rundete das vielfältige Angebot ab.

Alle Kinder konnten sich am Ende über eine Urkunde freuen – für viele ein erster Schritt in Richtung regelmäßiger sportlicher Betätigung. Der FC Schweinfurt 05 zeigte sich erfreut über die gelungene Zusammenarbeit und hofft, mit dieser Aktion auch das Interesse am Vereinsfußball geweckt zu haben.