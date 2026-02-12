Auto IU

Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung

Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel (Mitte) versenkte bei der Grundsteinlegung begleitet von Stadträten, Bürgermeister Thomas Leiner (Zweiter von rechts) und Vertretern der Baufirma Riedel Bau eine Zeitkapsel in einen Betonblock. Foto Ben Kiesel
BAD KISSINGENOberbürgermeister Dr. Dirk Vogel hat am Dienstag, 10. Februar 2026, den Grundstein für den Neubau der Henneberg-Grundschule in Garitz gelegt. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Schule und Bau wurde eine Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungen, Bauplänen und Schülerzeichnungen eingemauert, die später sichtbar im Schulgebäude ausgestellt werden soll.

Der Neubau ist mit einem Budget von 42,7 Millionen Euro kalkuliert und stellt laut dem Oberbürgermeister eine bewusste Entscheidung des Stadtrats dar, vorrangig in die Zukunft der Kinder zu investieren. Trotz des kältesten Winters seit 15 Jahren liegen die Arbeiten weitgehend im Zeitplan; die Erdbauarbeiten wurden bereits im Dezember 2025 abgeschlossen, und aktuell sind etwa 80 Prozent der Leistungen vergeben. Die neue, vierzügige Grundschule bietet Platz für 440 Schülerinnen und Schüler und umfasst neben 16 Klassenzimmern eine Ganztageseinheit sowie eine moderne 2-Feld-Sporthalle mit Bühne. Das nachhaltige Konzept des Gebäudes wird durch eine großzügige Photovoltaikanlage auf 2.250 m² Fläche und moderne Luftwärmepumpen ergänzt.

