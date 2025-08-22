Grundstückseigentümer aufgepasst: Einhaltung des Lichtraumprofils erforderlich
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt appelliert an alle Grundstückseigentümer, überhängende Äste und Sträucher zurückzuschneiden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung möglicher Haftungsfolgen müssen bestimmte Lichträume über Gehwegen, Radwegen und Straßen freigehalten werden. Die Eigentümer sind rechtlich zur Verkehrssicherung verpflichtet und haften für Unfälle, die durch Überwuchs ihrer Begrünung entstehen können.
Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, sind folgende Lichträume freizuhalten: 2 Meter über Gehwegen, 2,50 Meter über kombinierten Rad- und Fußwegen sowie 4,50 Meter über befahrenen Straßen. Auch Verkehrsflächen müssen in ihrer gesamten Breite zugänglich sein. Zudem dürfen Verkehrseinrichtungen wie Straßenschilder und Straßenlampen sowie Sichtdreiecke an Kreuzungen und Einmündungen nicht durch Pflanzen überdeckt werden.
Grundstückseigentümer sollten beachten, dass Hecken, Bäume und Sträucher aus naturschutzrechtlichen Gründen grundsätzlich nur im Zeitraum von Oktober bis Februar umfassend zurückgeschnitten werden dürfen. Außerhalb dieses Zeitraums sind lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte möglich, bei denen der jährliche Zuwachs entfernt wird. Bei Neupflanzungen sollte von vornherein auf ausreichende Abstände zum öffentlichen Verkehrsraum geachtet werden, um zukünftigen Gefahren vorzubeugen.
