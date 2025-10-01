Auto IU

Grusel-Ausflug nach Schloss Thurn für Kinder von 8 – 14 Jahren

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
SCHWEINFURTDer Kreisjugendring Schweinfurt bietet in den Herbstferien, am Montag, den 3. November 2025, einen Ausflug in den Freizeitpark Schloss Thurn an. Dort erwartet die jungen Teilnehmer ein schaurig-schöner Tag, da der Park zu dieser Zeit für Halloween in ein mystisches Ambiente getaucht ist.

Die Kosten für den Ausflug betragen 35,00 Euro. Darin sind der Transfer im Reisebus, der Eintritt in den Park und die Betreuung enthalten. Die Gruppe ist voraussichtlich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr unterwegs.

Das Programm im Freizeitpark

Neben den bekannten Fahrgeschäften können die Besucher an familienfreundlichen Grusel-Aktionen teilnehmen:

  • Ein interaktives Kindergrusellabyrinth.
  • Gruselige Live-Shows.

Für das besondere Ambiente sorgen eine bemerkenswerte Dekoration mit Lichteffekten, über tausend Kürbissen, Spinnennetzen und zahlreichen Gruselfiguren.

Anmeldung und Fristen

Der Anmeldeschluss für den Ausflug ist der 20. Oktober 2025. Es wird darauf hingewiesen, dass die Plätze begrenzt sind.

Anmeldungen richten Sie bitte per E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.kjr-sw.de oder telefonisch unter 09721/6462036.

