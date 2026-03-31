Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ zum siebten Mal in Folge für das UKW
WÜRZBURG – Die Kinderklinik sowie die Kinderchirurgie des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) sind erneut mit dem bundesweiten Qualitätszertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder“ gewürdigt worden. Die Ende Februar überreichte Auszeichnung für die Periode 2026/2027 bestätigt den beiden Einrichtungen bereits zum siebten Mal in Folge höchste Standards in der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen.
Die Bewertungskommission der beteiligten Fachgesellschaften bescheinigte der von Prof. Dr. Christoph Härtel geleiteten Kinderklinik und der von Prof. Dr. Thomas Meyer geführten Kinderchirurgie die lückenlose Erfüllung aller Qualitätskriterien. Neben einer fachärztlichen Rund-um-die-Uhr-Besetzung und spezialisierten Pflegeteams flossen auch pädagogische, psychologische und sozialmedizinische Angebote in die positive Bewertung ein.
Fokus auf Kinderkrankenpflege und Ausbildung
In der aktuellen Bewertungsrunde wurde ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildungssituation gelegt. Da das UKW die Kinderkrankenpflege aktiv fördert und selbst ausbildet, wird die Klinik auf dem offiziellen Portal der Initiative mit einem blauen Stern hervorgehoben. Dies dient Eltern und Angehörigen als wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach einer spezialisierten Einrichtung für ihre Kinder.
Das medizinische Spektrum am UKW
Die beiden ausgezeichneten Abteilungen decken als Maximalversorger das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde und Kinderchirurgie ab:
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Kinderklinik: Schwerpunkte liegen unter anderem in der Neonatologie (Level 1), der pädiatrischen Intensivmedizin, der Onkologie mit Stammzelltransplantation sowie in der Immunologie und Infektiologie.
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Kinderchirurgie: Die Abteilung bietet eine vollumfängliche Versorgung von der Geburt bis zum 16. Lebensjahr an, mit Fokus auf Fehlbildungschirurgie, Kinderurologie und Kindertraumatologie.
Weitere Details zu den Qualitätsstandards und teilnehmenden Kliniken sind online unter der folgenden Adresse abrufbar:
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