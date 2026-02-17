Auto IU

Gustav Mahler im Regentenbau Bad Kissingen: Monumentale Aufführung der 2. Symphonie

Foto: Nordbayerischer Musikverbund e. V.
BAD KISSINGEN – Das Nordbayerische Jugendblasorchester und das Orchester WiBraPhon präsentieren am 15. März 2026 um 16:00 Uhr im Regentenbau Gustav Mahlers 2. Symphonie in einer Erstaufführung für symphonisches Blasorchester und Chor. Unter der Gesamtleitung von Prof. Johann Mösenbichler wirken rund 100 Musiker sowie etwa 150 Sängerinnen und Sänger, unter anderem von der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen, an diesem Großprojekt mit.

Die Aufführung der „Auferstehungssinfonie“ markiert eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit beider Ensembles, die bereits 2018 Mahlers 1. Sinfonie gemeinsam auf die Bühne brachten. Das komplexe Werk vereint junge Talente, erfahrene Laien und angehende Profis in einer beeindruckenden Besetzung. Zur Vorbereitung auf das Konzert im historischen Regentenbau sind mehrere intensive Probenwochenenden angesetzt, um die anspruchsvollen Strukturen der Symphonie gemeinsam mit dem Chor der Augustinerkirche Würzburg zu erarbeiten.

