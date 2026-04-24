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Gut hören – besser leben: Publikumstag rund ums Ohr am 25. April

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
Gut hören – besser leben: Publikumstag rund ums Ohr am 25. April
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

BAD KISSINGEN – Das Gehör ist das erste Sinnesorgan, das sich bereits vor der Geburt entwickelt, und spielt eine zentrale Rolle für die soziale Teilhabe. Um über die Bedeutung des Hörens und Hilfsmöglichkeiten bei Einschränkungen aufzuklären, lädt der Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen am Samstag, den 25. April, zu einem Informationstag ein.

Hörprobleme können im Alltag weitreichende Folgen haben – von sozialer Isolation bis hin zu erhöhter psychischer Belastung. Unter dem Motto „Gut hören, besser leben“ präsentieren der Landkreis und seine Partner von 10:00 bis 15:00 Uhr ein vielseitiges Programm aus Fachvorträgen und Ausstellungen.

Fachvorträge und Informationsthemen

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Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Die Vortragsreihe in den Besprechungsräumen des ZTM (Gebäude F, 4. Stock) bietet Einblicke in moderne Technik und psychosoziale Aspekte:

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  • 10:30 Uhr: „Wo Hörgeräte nicht mehr helfen – das Cochlea-Implantat als Chance zum neuen Hören“

  • Anschließend: „Psychosoziale Folgen von Hörbehinderung – Vorstellung der Arbeit als DSB-Pflegelotsin“

  • Abschluss: „Hör- und Sehbeeinträchtigungen als Risikofaktor für Demenz“

Aussteller und Beratungsangebote

Neben den Vorträgen haben Besucher die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Organisationen direkt zu informieren. Vor Ort sind unter anderem:

  • Das DSB-Hörmobil des Deutschen Schwerhörigenbundes e. V.

  • Das Blindeninstitut Würzburg mit dem Modellprojekt „Sinnesbeeinträchtigungen in der Pflege“

  • Die Akademie Barbara Stamm

Veranstaltungsdetails

Die Veranstaltung findet im Landratsamt Bad Kissingen (Münchner Straße 5) statt. Der Zugang erfolgt über den Personaleingang auf der Rückseite des Gebäudes.

  • Eintritt: Kostenfrei

  • Anmeldung: Nicht erforderlich

  • Zeitrahmen: 10:00 bis 15:00 Uhr

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