Gut hören – besser leben: Publikumstag rund ums Ohr am 25. April
BAD KISSINGEN – Das Gehör ist das erste Sinnesorgan, das sich bereits vor der Geburt entwickelt, und spielt eine zentrale Rolle für die soziale Teilhabe. Um über die Bedeutung des Hörens und Hilfsmöglichkeiten bei Einschränkungen aufzuklären, lädt der Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen am Samstag, den 25. April, zu einem Informationstag ein.
Hörprobleme können im Alltag weitreichende Folgen haben – von sozialer Isolation bis hin zu erhöhter psychischer Belastung. Unter dem Motto „Gut hören, besser leben“ präsentieren der Landkreis und seine Partner von 10:00 bis 15:00 Uhr ein vielseitiges Programm aus Fachvorträgen und Ausstellungen.
Fachvorträge und Informationsthemen
Die Vortragsreihe in den Besprechungsräumen des ZTM (Gebäude F, 4. Stock) bietet Einblicke in moderne Technik und psychosoziale Aspekte:
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10:30 Uhr: „Wo Hörgeräte nicht mehr helfen – das Cochlea-Implantat als Chance zum neuen Hören“
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Anschließend: „Psychosoziale Folgen von Hörbehinderung – Vorstellung der Arbeit als DSB-Pflegelotsin“
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Abschluss: „Hör- und Sehbeeinträchtigungen als Risikofaktor für Demenz“
Aussteller und Beratungsangebote
Neben den Vorträgen haben Besucher die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Organisationen direkt zu informieren. Vor Ort sind unter anderem:
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Das DSB-Hörmobil des Deutschen Schwerhörigenbundes e. V.
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Das Blindeninstitut Würzburg mit dem Modellprojekt „Sinnesbeeinträchtigungen in der Pflege“
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Die Akademie Barbara Stamm
Veranstaltungsdetails
Die Veranstaltung findet im Landratsamt Bad Kissingen (Münchner Straße 5) statt. Der Zugang erfolgt über den Personaleingang auf der Rückseite des Gebäudes.
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Eintritt: Kostenfrei
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Anmeldung: Nicht erforderlich
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Zeitrahmen: 10:00 bis 15:00 Uhr
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