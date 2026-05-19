Auto IU

„Gute Laune verbindet“ – Drei Schweinfurter Schulen feierten buntes Inklusionsfest und 50. Jubiläum

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
„Gute Laune verbindet“ – Drei Schweinfurter Schulen feierten buntes Inklusionsfest und 50. Jubiläum
Foto: Jessica Teuschler
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Gelebte Inklusion, strahlende Kinderaugen und ein runder Geburtstag: Unter dem passenden Motto „Gute Laune verbindet“ haben drei Schweinfurter Schulen am vergangenen Samstag (9. Mai 2026) ein großes, gemeinsames Schulfest gefeiert. Auf dem weitläufigen Gelände kamen die Schülerinnen und Schüler der Franziskus-Schule, der Julius-Kardinal-Döpfner-Schule und der Schiller-Grundschule zusammen. Ein ganz besonderer Grund zur Freude war zudem das 50-jährige Bestehen der Döpfner-Schule.

Das Fest, das bereits zum dritten Mal in dieser Kooperation stattfand, stellte die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit der drei Einrichtungen mit ihren jeweiligen Heilpädagogischen Tagesstätten sowie den Ganztagesangeboten ins Rampenlicht.

Samba-Rhythmen und Chorgesang zum Auftakt

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön

Bereits um 11:00 Uhr morgens herrschte reges Treiben auf dem Schulhof. Für einen mitreißenden und lautstarken Start sorgte die Samba-Gruppe Bateria Caliente aus Hofheim, die den Gästen direkt ordentlich einheizte. Im Anschluss zeigten die kleinen Sängerinnen und Sänger des Kinderchors der Julius-Kardinal-Döpfner-Schule ihr Können und ernteten großen Applaus.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

In einer herzlichen, gemeinsamen Eröffnungsrede hießen die drei Schulleiterinnen Margit Lesch (Franziskus-Schule, Lebenshilfe Schweinfurt), Simone Bernard (Julius-Kardinal-Döpfner-Schule, Caritas-Schulen gGmbH) und Dr. Natascha Nowak-Göttinger (Schiller-Grundschule der Stadt Schweinfurt) die zahlreichen Familien, Freunde und Ehrengäste willkommen. Sie betonten, wie wichtig gegenseitiger Respekt, Vielfalt und das gemeinsame Miteinander im Schulalltag seien.

Für ein weiteres optisches und akustisches Highlight auf der Bühne sorgte die Inklusive Akademie Schweinfurt: Mit Schülern der Franziskus-Schule legten sie eine furiose Tanzeinlage zum Rock-Klassiker „We Will Rock You“ aufs Parkett. Auch die jüngsten Teilnehmer der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) Werneck begeisterten das Publikum mit ihren einstudierten Tänzen.

Riesen-Spielstraße, Karussell und das THW zum Anfassen

Nach dem offiziellen Bühnenprogramm verwandelte sich das gesamte Schulareal in eine riesige Erlebnismeile. Während sich die Erwachsenen an der reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbar oder den herzhaften Essensständen austauschten, eroberten die Kinder die Spielstraße auf dem Pausenhof und der angrenzenden Wiese.

Die Highlights für die Kids im Überblick:

  • Kreativ & Bunt: Glitzertattoos, Kinderschminken und abwechslungsreiche Bastelstationen.

  • Action & Bewegung: Ein anspruchsvoller Motorik- und Bewegungsparcours, Riesenseifenblasen sowie eine spannende „Goldsuche“.

  • Dauerbrenner: Eine große Hüpfburg und ein hölzernes Kinderkarussell, das ununterbrochen seine Runden drehte.

  • Blaulicht zum Anfassen: Das Technische Hilfswerk (THW) Schweinfurt war mit einem echten Einsatzfahrzeug vor Ort. Die Helfer erklärten den neugierigen Kids die Ausrüstung und gaben spannende Einblicke in ihre Arbeit.

Das harmonische Fest bewies einmal mehr eindrucksvoll, dass Inklusion am Schulstandort Schweinfurt kein bloßes Modewort ist, sondern von Lehrkräften, Eltern und Kindern als lebendige und herzliche Gemeinschaft im Alltag gefeiert wird.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026

Mehr

Gestohlenes Wohnmobil aus Niederwerrn in Thüringen gestoppt: Dieb flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Gestohlenes Wohnmobil aus Niederwerrn in Thüringen gestoppt: Dieb flüchtet zu Fuß vor der Polizei

19. Mai 2026
Nächtlicher Schock in Schweinfurt: 29-Jährige überrascht Einbrecher-Trio in der Garage

Nächtlicher Schock in Schweinfurt: 29-Jährige überrascht Einbrecher-Trio in der Garage

19. Mai 2026
Kultur und Sport im Juni: Das Sommerprogramm im Schweinfurter Stattbahnhof

Kultur und Sport im Juni: Das Sommerprogramm im Schweinfurter Stattbahnhof

19. Mai 2026
Dreister Buntmetalldiebstahl: Unbekannte stehlen halbe Tonne Kupfer aus Überlandwerk

Dreister Buntmetalldiebstahl: Unbekannte stehlen halbe Tonne Kupfer aus Überlandwerk

19. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)