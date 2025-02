Gute Pflege dank gutem Essen – Erfolgreiches Coaching für sechs unterfränkische Senioreneinrichtungen

SCHWEINFURT – Coaching zur besseren Verpflegung im Seniorenpflegeheim erfolgreich abgeschlossen

Das Domicil Seniorenpflegeheim Hennebergstraße in Schweinfurt hat ein einjähriges Coaching zur Verbesserung der Verpflegung in der Einrichtung abgeschlossen. Organisiert wurde das Programm vom Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Unterfranken am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen–Würzburg (AELF).

Das Coaching richtete sich an Mitarbeitende aus Küchen, Hauswirtschaft und Leitungspersonal von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Insgesamt nahmen sechs Einrichtungen aus Unterfranken daran teil.

Dr. Christiane Brunner, Abteilungsleiterin am AELF Kitzingen-Würzburg, betonte bei der Abschlussveranstaltung die Bedeutung einer guten Ernährung für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität – insbesondere in Senioreneinrichtungen, wo hochwertige und genussvolle Mahlzeiten auch soziale Teilhabe ermöglichen.

Die Veranstaltung fand im Friederike-Schäfer-Heim in Schweinfurt statt und bot den Teilnehmern praxisnahe Einblicke. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der richtigen Handhabung von Dysphagie, einer Schluckstörung, die bei älteren Menschen häufig vorkommt. Küchenchef Uwe Brachmann demonstrierte, wie Mahlzeiten für Betroffene sicher und genussvoll zubereitet werden können.

Für ihre erfolgreiche Teilnahme erhielt das Küchenpersonal des Domicil Seniorenpflegeheims Hennebergstraße eine Urkunde von Dr. Christiane Brunner und Coach Beate Laumeyer.

Neben der reinen Nahrungszubereitung wurden auch Tischgestaltung, Kommunikation während der Mahlzeiten und eine gastfreundliche Atmosphäre thematisiert. Die Teilnehmer lobten besonders die praktischen Tipps wie Essensplan-Checklisten, Feedback-Bögen und den Einsatz spezieller Geräte wie eines „Chillers“ zur schnellen Kühlung von Speisen.

Das AELF Kitzingen-Würzburg bietet regelmäßig Coachings an, um die Qualität der Verpflegung in Senioreneinrichtungen weiter zu verbessern. Interessierte Einrichtungen können sich jederzeit melden.