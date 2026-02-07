Häckselaktion im Landkreis Schweinfurt startet

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem Beginn der Schnittsaison für Obstbäume und Sträucher setzt der Landkreis Schweinfurt vom 9. Februar bis zum 7. März wieder einen Großhäcksler auf den regionalen Häckselplätzen ein. Um die Singvögel vor Beginn ihrer Brutzeit zu schützen, wurde der Zeitraum für die Annahme und Verarbeitung der holzigen Gartenabfälle bewusst auf das zeitige Frühjahr gelegt.

Du kannst Baum- und Strauchschnitt an den bekannten Sammelstellen deiner Gemeinde abgeben, wobei die genauen Öffnungszeiten direkt bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung zu erfragen sind. Wichtig ist, dass nur holziges Material mit einem maximalen Durchmesser von 15 Zentimetern angeliefert werden darf. Fremdstoffe wie Steine, Metall oder Kunststoffsäcke sowie nicht-holzige Abfälle wie Moos, Gras oder Staudenreste sind strengstens untersagt, da sie die Maschine beschädigen oder die Qualität des Häckselgutes mindern könnten.

Während der Großhäcksler im Einsatz ist, musst du aus Sicherheitsgründen einen Abstand von mindestens 50 Metern zum Gerät einhalten. Nach Abschluss der Aktion steht das zerkleinerte Material allen Bürgern zur kostenlosen Abholung zur Verfügung, um es im eigenen Garten als Mulch oder Wegebelag sinnvoll wiederzuverwenden. Größere Mengen oder nicht-holzige Abfälle können zudem ganzjährig an den Wertstoffhöfen Rothmühle und Gerolzhofen abgegeben werden.

Bei weiteren Fragen hilft dir die Abfallwirtschaft des Landkreises Schweinfurt gerne unter der Telefonnummer 09721/55-596 oder per E-Mail unter abfallberatung@lrasw.de weiter. Zusätzliche Informationen findest du auch online unter www.landkreis-schweinfurt.de/abfallwirtschaft