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„Hände formen Geschichten“: Kreativer Ausflug für Senioren in den Steigerwald

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Symbolfoto: 2fly4
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HAẞFURT – Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt lädt im Rahmen seines Angebots „Zeitreise ins Gestern“ zu einer besonderen Aktion ein. Am Montag, den 11. Mai 2026, steht ein kreativer Nachmittag in einer Keramikwerkstatt im Steigerwald auf dem Programm.

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Seniorinnen und Senioren – mit und ohne Demenz – sowie deren (pflegende) Angehörige. Das gemeinsame Erlebnis steht dabei im Mittelpunkt, um Teilhabe und Begegnung in einem entspannten Rahmen zu ermöglichen.

Kreativität ohne Barrieren

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Unter dem Motto „Hände formen Geschichten“ können die Teilnehmenden das Material Ton entdecken. Das Formen mit den Händen spricht die Sinne auf besondere Weise an und bietet Raum, um während des Gestaltens Erinnerungen und Erlebnisse auszutauschen. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich; es geht primär um die Freude am Ausprobieren und die Gemeinschaft.

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Ablauf und Anmeldung

Die Gruppe startet gemeinsam am Nachmittag, um ein paar gesellige Stunden in der Werkstatt-Atmosphäre zu verbringen.

  • Termin: Montag, 11. Mai 2026

  • Zeit: 14:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

  • Treffpunkt/Abfahrt: Mehrgenerationenhaus Haßfurt

  • Anmeldung: Erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Interessierte können sich telefonisch unter 09521/952825-0 anmelden oder weitere Informationen auf der Website unter www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de abrufen.

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