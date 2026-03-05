Auto IU

Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr
Foto: Guntram Ulsamer, LRA Haßberge
Sparkasse

KLEINMÜNSTER IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Wochenende des 7. und 8. März startet am Naturhof Siebensachen in Kleinmünster die beliebte Seminarreihe rund um das naturnahe Gärtnern mit Referentin Christina Fallenbacher. In den ersten beiden Modulen erfahren Einsteiger und erfahrene Gärtner jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr, wie man mit Permakultur und lebendigem Boden ein stabiles Gartenjahr vorbereitet.

Der Fokus der Kurse liegt auf dem Aufbau von Humus und der Förderung der Fruchtbarkeit, ohne den Boden umzugraben. Du lernst das Handwerkszeug für eine gelungene Mischkultur kennen und wirfst mit dem Spaten einen Blick auf die geheimnisvollen Bodenbewohner, die für die Wasserspeicherung und Nährstoffverfügbarkeit entscheidend sind. Praktische Übungen zur Stecklingsvermehrung und zum Aussäen der ersten Pflänzchen gehören ebenso zum Programm wie Tipps, um Nützlinge rechtzeitig in den Garten einzuladen.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Neben dem fachlichen Austausch kommen auch das gemeinsame Tun und die Geselligkeit nicht zu kurz: Ein gemütlicher Ausklang mit einer Gärtnermahlzeit rundet die Vormittage ab. Da eine gute Vorbereitung die Basis für reiche Ernten an Obst und Gemüse ist, bietet die Seminarreihe eine ideale Grundlage für alle, die mehr Natur in ihren Alltag integrieren möchten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, die Gebühr beträgt 35 Euro pro Modul. Du erreichst Christina Fallenbacher vom Naturhof Siebensachen (Altdorf 8, 97519 Riedbach) unter der Telefonnummer 0170/1636846 oder per E-Mail an c.fallenbacher@gmx.net.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

5. März 2026
Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

5. März 2026
Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU

Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU

5. März 2026
Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)