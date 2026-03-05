Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr
KLEINMÜNSTER IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Wochenende des 7. und 8. März startet am Naturhof Siebensachen in Kleinmünster die beliebte Seminarreihe rund um das naturnahe Gärtnern mit Referentin Christina Fallenbacher. In den ersten beiden Modulen erfahren Einsteiger und erfahrene Gärtner jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr, wie man mit Permakultur und lebendigem Boden ein stabiles Gartenjahr vorbereitet.
Der Fokus der Kurse liegt auf dem Aufbau von Humus und der Förderung der Fruchtbarkeit, ohne den Boden umzugraben. Du lernst das Handwerkszeug für eine gelungene Mischkultur kennen und wirfst mit dem Spaten einen Blick auf die geheimnisvollen Bodenbewohner, die für die Wasserspeicherung und Nährstoffverfügbarkeit entscheidend sind. Praktische Übungen zur Stecklingsvermehrung und zum Aussäen der ersten Pflänzchen gehören ebenso zum Programm wie Tipps, um Nützlinge rechtzeitig in den Garten einzuladen.
Neben dem fachlichen Austausch kommen auch das gemeinsame Tun und die Geselligkeit nicht zu kurz: Ein gemütlicher Ausklang mit einer Gärtnermahlzeit rundet die Vormittage ab. Da eine gute Vorbereitung die Basis für reiche Ernten an Obst und Gemüse ist, bietet die Seminarreihe eine ideale Grundlage für alle, die mehr Natur in ihren Alltag integrieren möchten.
Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, die Gebühr beträgt 35 Euro pro Modul. Du erreichst Christina Fallenbacher vom Naturhof Siebensachen (Altdorf 8, 97519 Riedbach) unter der Telefonnummer 0170/1636846 oder per E-Mail an c.fallenbacher@gmx.net.
