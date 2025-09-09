Auto IU
Hallenbad Volkach wegen Revision geschlossen
VOLKACH – Das Hallenbad in Volkach wird vom 15. bis voraussichtlich 28. September 2025 für den Badebetrieb geschlossen. Der Grund für die temporäre Schließung sind turnusmäßige Revisions- und Wartungsarbeiten. Die Stadt Volkach bittet alle Besucherinnen und Besucher, diese Information zu beachten.
Die Wartungsarbeiten sind notwendig, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Bades auch weiterhin gewährleisten zu können. Die Stadt bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die durch die Schließung entstehen. Ab Montag, dem 29. September, wird das Hallenbad voraussichtlich wieder wie gewohnt geöffnet sein.
