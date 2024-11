Halloweenstreich geht zu weit – Jugendliche Täter schnell aufgefunden

NÜDLINGEN – Am Donnerstagabend kam es in Nüdlingen zu zwei Fällen von Eierwürfen, bei denen Häuserfassaden verschmutzt wurden. In der Neubaustraße warfen vermutlich Jugendliche mehrere Eier gegen die Fassade eines Hauses und rannten anschließend davon. Aufgrund der Höhe der Verschmutzung gestaltet sich die Reinigung als besonders schwierig.

Nur wenige Minuten später ereignete sich ein weiterer Vorfall in der Münnerstädter Straße, wo ebenfalls ein Haus mit einem Ei beworfen und beschädigt wurde. Auch hier ist die Säuberung problematisch.

Die verantwortlichen Jugendlichen wurden in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert. Ermittlungen sollen nun klären, ob sie auch für den ersten Vorfall in der Neubaustraße verantwortlich sind. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.